Lazer teknolojileri alanında dünya çapında öncü bir marka olan Raycus, Türkiye pazarındaki güçlü konumunu daha da ileriye taşıma hedefiyle hayata geçirdiği Raycus Türkiye Müşteri Merkezini, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü Bursa’da açtı.BURSA (İGFA) - Açılışa, Raycus Group Genel Müdürü Daniel Li, Raycus Uluslararası Pazarlama Müdürü Richard Cai, Raycus Türkiye Genel Müdürü Binea Zhao, Raycus Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Hikmet Tayyib Üzer başta olmak üzere Raycus Group’un üst düzey yöneticileri, Gweike Türkiye temsilcisi Lothbrog Makine’nin Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Akıncıoğlu ile sektör temsilcileri katıldı.

Açılış töreninde konuşan Raycus Group Genel Müdürü Daniel Li, “Raycus olarak lazer teknolojisinde küresel çapta lider ve Çin’in en yenilikçi şirketiyiz. Şu anda ürünlerimiz dünya üzerinde 80’den fazla ülkede son derece geniş bir servis ağıyla müşterilerimize ulaşmaktadır. Açılışını yaptığımız Türkiye Müşteri Merkezi, Raycus’un Ortadoğu ve Avrupa pazarı için hizmet ve teknoloji üssü olarak konumlandırıldı. Burası sadece bir yedek parça deposu değil aynı zamanda lazer teknolojisi uygulamaları için bir inovasyon merkezi olacak, hem Çin hem de Türkiye sanayisine katkı sağlayacaktır. Ben de size diyorum ki; ‘Hadi el ele verelim ve Türkiye’nin sanayi geleceğini birlikte aydınlatalım.’ Bu önemli anda bizleri yalnız bırakmayan ve katılım sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Etkinlik, açılış konuşmalarının ardından başlayan Raycus Türkiye Müşteri Merkezinin tanıtımı ve tesis turu ile devam etti. Günün sonunda ise katılımcılar, sektörel iş birlikleri ve yeni dönem stratejilerinin ele alındığı iş görüşmeleri oturumuna katıldılar.

Raycus Türkiye Müşteri Merkezi; satış sonrası hizmetler, teknik destek, müşteri ilişkileri ve eğitim gibi birçok alanda doğrudan ve yerinde hizmet sunacak şekilde yapılandırıldı. Bu yeni merkez, Türkiye’deki kullanıcılar için daha erişilebilir, hızlı ve profesyonel çözümler sunmayı hedefliyor.