Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Güzelyurt Mahallesi’nde pmt serim programına katıldı ve sonrasında 20 Temmuz Mahallesi esnaflarıyla kahvaltı yaptı.NEVŞEHİR (İGFA) - 350 Evler Mahallesi ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde yapımları tamamlanan cadde ve sokaklarda altyapı ve üstyapı çalışmalarına katılarak dün itibariyle hizmete açan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın hızına yetişilemiyor.

Konforlu ve kullanılabilir modern yollar yaparak hizmetlerine devam eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bugün günün ilk saatlerinde altyapısı tamamlanan Güzelyurt Mahallesi Akyol Sokağın pmt serimi programına katıldı.

Başkan Arı, yürütülen çalışmalar hakkında Nevşehir Belediyesi ilgili müdürlüklerinden bilgiler alarak çalışma alanını ziyaret etti.

Başkan Arı, PMT serim programının devamında 20 Temmuz Mahallesi Alp Sokak ve bağlantılı sokaklarda bulunan esnaflarla Emin Gayrimenkul mihmandarlığında kahvaltı yaptı.

Geleneksel hale dönüşen ve her hafta Salı günleri farklı esnaf gurupları ve vatandaşlarla farklı mahallelerde bir araya gelmeye devam eden Belediye Başkanı Rasim Arı, bu sabah 20 Temmuz Mahallesi esnafı ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Pmt serim ve kahvaltı programı çerçevesinde esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Arı, Nevşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler vererek sorulan soruları cevaplandırdı.