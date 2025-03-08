Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Peygamberler Şehri Şanlıurfa’da Ramazan ayının manevi atmosferini ve coşkusunu yaşatmak amacıyla Fuar Merkezi’nde Ramazan Sokağı'nı açtı.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Urfa Kültür ve Bilişim A.Ş. (UKB) , Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı ile MED Fuar Organizasyon iş birliğiyle Fuar Merkezi’nde hayata geçirilen Ramazan Sokağı’nın açılış programı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, MHP Eyyübiye İlçe Başkanı Suphi Hatipoğlu, Genel Sekreter Yardımcıları, Osman Bilden, Halil Aldeniz STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş etkinliğe katılarak, Ramazan Sokağı'nın manevi atmosferini birlikte yaşadı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılışta; Usta Sanatçı Ömer Faruk Elmas tarafından gerçekleştirilen kum sanatı gösterisi, izleyicileri büyüledi. Daha sonra Ebru sanatçısı Mehmet Alper Çiftçi’nin yaptığı renkli ve özgün ebru eserleri ise büyük beğeni topladı.

Ramazan Sokağı'ndaki ilk gün etkinlikleri, ney eşliğinde yapılan semazen gösterisiyle sona erdi. Kadınlar ve çocukların da büyük ilgi gösterdiği semazen gösterisi, izleyicilere huzur dolu anlar yaşattı. Gösterinin ardından, ziyaretçiler Ramazan Sokağı’nı gezerek geleneksel atmosferin keyfini çıkardılar.

BAŞKAN GÜLPINAR, RAMAZAN SOKAĞI’NI GEZDİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, açılış kurdelesini kesmesinin ardından Ramazan Sokağı’nı ziyaret ederek, yöresel ürün ve el yapımı lezzetlerin satıldığı stantları tek tek gezdi. Vatandaşlarla sohbet ederek, “Hayırlı Ramazanlar” dileyen Başkan Gülpınar, tüm Şanlıurfalıları, Ramazan’ın huzurunu birlikte yaşamak için Ramazan Sokağı'na davet etti.

Ramazan Sokağı’nda, 29 Mart’a kadar devam edecek olan etkinlikler, ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatmaya devam edecek. Ramazan Sokağı, her gün 14.00 ile 24.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.