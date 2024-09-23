Nilüfer Belediyesi’nin Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle düzenlediği Raket Sporları Turnuvası’nda dereceye giren yarışmacılar ödüllerini aldı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 21-22 Eylül tarihlerinde Raket Sporları Turnuvası düzenledi. Altınşehir Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen turnuvaya 75 sporcu katıldı. Gençler, büyükler ve masterlar kategorilerinde kadın ve erkek sporcular; masa tenisi, squash, badminton, kort tenisi ve pickleball branşlarında yarıştı.

Heyecanlı anlara sahne olan turnuvada, gençler kategorisinde erkeklerde Eymen Özkılıç, kadınlarda Ece Oğuzlar birinci oldu. Büyükler kategorisinde erkeklerde Furkan Canbaz, kadınlarda Beyza Yılmaz birincilik kupasını kaldırdı. Masterlar kategorisinde ise erkeklerde Çetin Çelik, kadınlarda Hayriye Eğilli kürsünün birinci basamağında yer aldı.

Müsabakaların ardından düzenlenen madalya töreninde, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin kazanan sporculara ödüllerini takdim etti.