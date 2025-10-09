QNB Group, Mısır Merkez Bankası'ndan "ezbank" için dijital bankacılık lisansı aldı. Bu gelişme, Mısır'ın bankacılık sektörünü dönüştürme çabalarını destekliyor. Ezbank, dijital çözümleri ve inovasyonuyla Mısır'da finansal kapsayıcılığa katkı sunacak.PRNewswire / DOHA, Katar (İGFA) - Orta Doğu ve Afrika'nın en büyük finans kuruluşu olan QNB Group, Mısır Merkez Bankası'ndan dijital öncelikli bir bankacılık kuruluşu olan ezbank için lisans onayı alındığını duyurdu.

Bu dönüm noktası, Grubun Mısır Merkez Bankası'nın finansal kapsayıcılık ve dijital dönüşüm vizyonunun yanı sıra hükümetin daha geniş ekonomik kalkınma stratejisini destekleme konusundaki kararlılığını yansıtmaktadır. ezbank'a verilen lisans onayı, Mısır'ın bankacılık sektörünü dönüştürmeye yönelik devam eden çabalarında önemli bir adımdır. Ezbank, onayı alarak kendisini bu dönüşümün ön saflarında konumlandırıyor ve Mısır'ın inovasyon ve finansal kapsayıcılık için bir merkez olarak büyüyen rolünü yansıtıyor.

ezbank, geniş bir müşteri tabanına sorunsuz finansal hizmetler sunmak için gelişmiş dijital teknolojiyi uluslararası en iyi uygulamalarla birleştirecek. Banka, işlemleri kolaylaştırmak, erişimi artırmak ve Mısır'ın dijital ekonomisini desteklemek için mobil öncelikli platformlar, yapay zeka odaklı araçlar ve akıllı risk yönetimi kullanacak.

QNB Group, Orta Doğu ve Afrika'nın önde gelen finans kuruluşlarından biridir ve MEA bölgesindeki en değerli bankacılık markası olarak gösterilmektedir. Asya, Avrupa ve Afrika'da 28'den fazla ülkede faaliyet gösteren şirket, inovasyonla desteklenen ve 31 binden fazla profesyonelden oluşan bir ekip tarafından desteklenen özel ürün ve hizmetler sunmaktadır.