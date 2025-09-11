Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 8’incisi düzenlenen PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, Sapanca’da kapılarını açtı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 8’incisi düzenlenen PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, atmosferi ve zengin ürün içerikleriyle yine misafirlerini büyülüyor.

Dünyanın en büyük peyzaj ve bahçe sanatı, Avrupa’nın ise en büyük açık hava fuarı olan PSB Anatolia fuarında, 80 farklı ürün yelpazesiyle sahneye çıktı.

20’DEN FAZLA ÜLKE, 181 FİRMA, BİNLERCE ÜRÜN

Dış ve iç mekân süs bitkilerinden çiçek soğanlarına, dikey bahçelerden kesme çiçeklere, peyzaj çizim programlarından dekoratif taşlara, kent mobilyalarından biyolojik havuz sistemlerine, sera teknolojilerinden sulama çözümlerine kadar binlerce ürün dev organizasyonda sergileniyor. Fuarda, 20’den fazla ülkeden toplamda 181 firmanın standı bulunuyor.

Belediyeleri, üreticileri, tasarımcıları ve teknoloji firmalarını da misafir eden organizasyonun 13 Eylül’e kadar 30 bin misafirin ağırlaması hedefleniyor. Sapanca Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen fuara katılımlar ise tamamen ücretsiz sağlanıyor.

İLHAM OLUYOR

PSB Anatolia 2025 fuarı, sadece sektör profesyonellerine değil, aynı zamanda şehirlerin estetik dokusunu geliştiren ve çevreye değer katan projelere de ilham kaynağı oluyor.

Ayrıca bu yıl ilk kez 19 üniversitede öğrenim gören peyzaj mimarı adayları, düzenlenecek yarışmada yeteneklerini sergileyecek.