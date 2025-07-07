Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün öncüsü Prysmian, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı.BURSA (İGFA) - Şirket, Corporate Knights tarafından hazırlanan “Avrupa'nın En Sürdürülebilir 50 Şirketi” listesine seçildi. Prysmian, bu prestijli listede yer alan İtalyan şirketler arasında üçüncü sırada yer aldı.

20 yılı aşkın deneyime sahip bağımsız araştırma kuruluşu Corporate Knights, şirketleri karbon emisyonları, enerji kullanımı, çeşitlilik ve yönetici tazminatı gibi 20’den fazla kritere göre değerlendiriyor. Prysmian, tüm bu alanlarda gösterdiği üstün performansla sektördeki liderliğini bir kez daha kanıtladı.

Prysmian, S&P Global tarafından yayınlanan ve sürdürülebilirlik liderliğini öne çıkaran “2025 Düşünce Liderliği ve Sürdürülebilirlik Yıllığı’nda da yer aldı. Bu başarısıyla da yıllıktaki 13 İtalyan şirketinden biri oldu. S&P Global, Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi (CSA) ile şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim performansını ölçüyor ve dünyadaki en iyi sürdürülebilir iş uygulamalarını küresel kamuoyuna sunuyor. Bu titiz çalışma aynı zamanda Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nin (DJSI) de temelini oluşturuyor.

MAZZARELLA: “2035’TE NET SIFIR KARBON HEDEFLİYORUZ”

Türk Prysmian Kablo CEO’su Daniele Mazzarella, elde edilen başarıya ilişkin şu açıklamada bulundu: “Global çapta elde edilen bu başarı, Türk Prysmian Kablo olarak bizim de sürdürülebilirlik yolculuğumuza olan bağlılığımızı yansıtıyor. Yerel düzeyde attığımız adımların, grubun genel vizyonuyla örtüşmesi bizi gururlandırıyor. Prysmian olarak, 2028 yılına kadar küresel anlamda gelirimizin %55’ini sürdürülebilir çözümlerden elde etmeyi, 2035'e kadar ise kapsam 1 ve 2’de net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz.”