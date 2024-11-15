Önce Malatya, ardından Rize'de gelen deprem haberleri ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'daki depremin büyük deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu öne sürdü.İSTANBUL (İGFA) - Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Malatya ve Rize'de yaşanan 5 büyüklüğüne yakın iki ayrı depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Görür, Malatya'da yaşanan 4,9 büyüklüğündeki depremin Çardak ile Malatya Faylarının kesim bölgesinde ve Malatya Fay zonuna daha yakın bir noktada olduğunu belirterek, Malatya Fayı'na dikkati çekti. Prof. Dr. Naci Görür, "Malatya Fayı yavaş bir fay. Yeterince bilinmiyor ve çalışılıyor. Büyük deprem üretme potansiyeli var. Maraş depremlerinden etkilenip stres yüklendiği kesin" değerlendirmesinde bulundu.

https://twitter.com/nacigorur/status/1857342591496327186

Öte yandan öğle saatlerinde Rize'de Çamlıhemşin-Şenköy'de kaydedilen 4,8 büyüklüğündeki depremle ilgili de paylaşımda bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgede fayın gözükmedine dikkati çekti.

Görür, paylaşımında, "Depremin güneyde Artvin-Bayburt arasından geçen doğrulu atımlı fayın etkisi ile oluşmuş KD-GB uzanımlı eğim atımlı faylar nedeni ile oluştuğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.