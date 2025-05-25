Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşabilmesi için sanayi odaklı politikaların kararlılıkla uygulanması gerektiğini söyleyen PLASFED Başkanı Ömer Karadeniz, “Sanayi Odaklı Politikalar, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesinin anahtarıdır” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkanı Ömer Karadeniz, sanayi sektörünün ihracat kapasitesi, yüksek katma değer üretimi ve istihdam yaratma gücüyle Türkiye'nin ekonomik kalkınmasının temel taşı olduğunu vurguladı.

Sanayinin sadece üretim değil aynı zamanda ihracat gelirleri, teknoloji transferi ve istihdam açısından da Türkiye'nin ekonomik istikrarında belirleyici bir güç olduğunu söyleyen Karadeniz, “Ancak bu güçlü yapıya rağmen sektörümüz, son dönemde ciddi makroekonomik sorunlarla mücadele ediyor” dedi.

“ENERJİ MALİYETLERİ VE DALGALANMALAR SANAYİYİ ZORLUYOR”

Çatı kuruluş PLASFED Başkanı, özellikle yüksek enflasyon, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, enerji maliyetlerindeki keskin artış ve küresel tedarik zincirindeki kırılmaların, sanayi üretimini ve dış pazarlardaki rekabetçiliği olumsuz etkilediğini belirtti. Plastik sanayisinin bu sorunlardan doğrudan etkilendiğini ifade eden Karadeniz, “Enerji maliyetleri, son beş yıl içinde sektörümüzün en belirleyici maliyet kalemi haline gelmiştir. Bu durum hem üretim kapasitemizi hem de ihracat gücümüzü zayıflatıyor” diye konuştu.

Karadeniz’e göre, bu zorlukların aşılması ve sanayi sektörünün yeniden ivme kazanabilmesi için enerji maliyetlerinin sanayi lehine yeniden düzenlenmesi, yüksek katma değerli üretime geçişin teşvik edilmesi, sanayide dijital dönüşüm ve teknolojik yeniliklerin desteklenmesi ile yatırım ortamının güvenilir ve öngörülebilir hale getirilmesi gerekiyor.

Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşabilmesi için sanayi odaklı politikaların kararlılıkla hayata geçirilmesi gerektiğine işaret eden Karadeniz, sanayiye dayalı kalkınmanın sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal refah için de vazgeçilmez olduğunun altını çizdi. Karadeniz, PLASFED olarak, plastik sanayisinin sesi olmaya ve sektörün karşılaştığı sorunların çözümü için tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.