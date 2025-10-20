Ticaret Bakanlığı, 2025’in Ocak–Eylül dönemine ilişkin piyasa denetim bilançosunu açıkladı. 27 milyona yakın ürün denetlenirken, fahiş fiyat, stokçuluk, haksız ticaret ve tüketiciye karşı aykırı uygulamalardan dolayı 10 milyar TL'yi aşan idari para cezası kesildi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk 9 ayına (Ocak–Eylül) ilişkin piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerine dair kapsamlı bir rapor yayımladı.

Açıklanan verilere göre, iç piyasa istikrarını ve tüketici haklarını korumaya yönelik denetimler tüm hızıyla sürerken, milyonlarca ürün denetlendi, binlerce firmaya rekor seviyede idari para cezası uygulandı.

427 BİN FİRMA, 27 MİLYON ÜRÜN DENETLENDİ

1 Ocak – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında, Türkiye genelinde 426.474 firma ve 26.865.521 ürün denetime tabi tutuldu. Bu kapsamda toplam 2 milyar 99 milyon TL tutarında idari para cezası uygulandı.

İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerde; otomotiv, emlak, kuyumculuk, stokçuluk, fahiş fiyat uygulamaları ve ödeme süreleri gibi pek çok başlıkta 94 bin 256 gerçek ve tüzel kişi incelendi. Yılın ilk 9 ayında 4.101 kişi ve firmaya toplam 773,6 milyon TL ceza kesildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada detaylı ceza dağılımları; haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri 290 milyon 172 bin 370 TL, fahiş fiyat uygulamalarından ötürü 254 milyon 574 bin 435 TL, otomotiv sektörüne 88 milyon 694 bin 267 TL, emlak sektörüne 86 milyon 407 bin 917 TL, kuyum sektörüne 19 milyon 38 bin 653 TL, elektronik ileti ve çalışma saatleri denetimleri de 34 milyon 799 bin 513 TL oldu.

TÜKETİCİ KORUMADA 492 MİLYON TL’LİK YAPTIRIM

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü de 25.462 gerçek ve tüzel kişiyi denetledi. 1.650 kişi ve firmaya mevzuata aykırı uygulamalardan dolayı toplam 491.839.017 TL ceza kesildi.

Ticaret İl Müdürlükleri eliyle yürütülen saha denetimlerinde 306.756 firma kontrol edildi. Aykırılık tespit edilen 66.447 firmaya toplam 833.814.709 TL idari para cezası kesildi.

Eylül ayı özelinde ise; 35 bin 126 firma ve 3,6 milyon ürün denetlenirken, 8 bin 158 firmaya 78,4 milyon TL ceza kesildi.

En yoğun denetim yapılan iller arasında İstanbul, Ankara ve Antalya öne çıktı. İstanbul’da 7,7 milyon ürün denetlendi, 155 bin ürün için 562 milyon TL ceza uygulandı.

REKABET KURUMU’NDAN 7,6 MİLYAR TL CEZA

Piyasadaki rekabet ortamını dengelemek adına Rekabet Kurumu da 2025’in ilk 9 ayında aktif bir rol oynadı. Bu dönemde 191 firmaya toplam 7,6 milyar TL ceza verildi.

Ticaret Bakanlığı, denetim faaliyetlerinin hız kesmeden süreceğini belirterek "“Enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari eylemlerle mücadele kapsamında iç piyasa dengesini korumak, dürüst ticaret erbabını desteklemek ve tüketicilerimizin huzurunu güvence altına almak için denetim faaliyetlerimizi titizlikle ve kararlılıkla sürdürüyoruz" mesajını yineledi.