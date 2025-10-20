Milli Eğitim Bakanlğı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Teftiş Sistemi ve Müfettiş Rollerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı"nda hitap eden Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, denetim süreçlerinde rehberlik boyutunun önemine değindi.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çalıştayda yaptığı konuşmada modern kamu yönetiminde denetim birimlerinin icracı birimler kadar etkili ve önemli olduğunu belirterek, bu yapıların kamu hizmeti süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Teftişin, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi sonrasında yapısal değişim eğilimi gösterdiğini hatırlatan Bakan Tekin, Türkiye'de teftişin uzun süredir yanlış anlaşıldığını dile getirdi.

Teftişin amacının cezalandırma olmadığını vurgulayan Bakan Tekin, bu birimlerin kamu hizmeti süreçlerinde hata yapılmasını önlemeye yönelik rehberlik işlevi gördüğünü ifade ederek, "Normal koşullarda teftişten beklediğimiz şey, cezalandırma değildir. Teftişten beklediğimiz şey; idarenin kamu hukukuna, temel hak ve hürriyetlere, hukuk devleti düzenine uygun davranması konusunda danışmanlık hizmeti yapmaktır." dedi.

Kamuoyunda teftişin 'cezalandırıcı bir mekanizma' olarak algılanmasının doğru olmadığını söyleyen Bakan Tekin, bu algının değişmesi için çeşitli adımlar attıklarını belirterek teftiş birimiyle Bakanlığın diğer birimleri arasında iş birliği ve ortak hedef anlayışının daha da güçlendirilmesi için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.

Teftiş sisteminin eğitimin kalitesini yükseltmeye katkı sunacak şekilde yapılandırılmasının önemine değinen Bakan Tekin, "Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programlarının sahada uygulanması başta olmak üzere eğitimin kalitesinin sürekli iyileştirilmesine imkân veren bir teftiş sisteminin yapılandırılmasını kıymetli buluyoruz. Bu kapsamda çalıştaya katkı sunan herkese teşekkür ediyor, eğitim sistemimize değerli katkılar sağlamasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.