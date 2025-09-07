13’ncü İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivalinin 2. Gününde Belsa Meydanında sahneye çıkan halk dansları ekipleri unutulmaz performanslara imza atarak izleyenlerin büyük beğenisini topladı.KOCAELİ (İGFA) - 13’ncü İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivalin 2. Günü kentin dört bir yanında dolu dolu etkinliklerle devam ediyor. Program kapsamında Belsa meydanında akşam saatlerinde halk dansları gösterileri ve İtalyan Soprano Maria Luigia Martino’nun performansı İzmitlilerin beğenisine sunuldu. Geniş katılımla gerçekleştirilen programda vatandaşlar sahne performanslarını çok beğendiler.

GENİŞ KATILIM

Programa Başkan Hürriyet’in yanı sıra Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP İl Başkan Vekili Sadun Azak, CHP Milletvekilleri, IGF Başkanı Prof. Dr. Dorel Cosma, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, San Giovanni Rotondo Belediye Başkanı Filippo Barbano, Moldova Ungheni Belediye Başkanı Vitalie Vrabi, Rodos Başkan Yardımcısı Georgios Topos, halk müziği alanında önde gelen sanatçı ve orkestra şefi Bunea Marin, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

VATANDAŞLAR ÇOK BEĞENDİ

Program sahne alan İtalyan Soprano Maria Luigia Martino’nun performansı İzmitlilerden büyük alkış aldı. Ardından da yerel halk dansları ekipleri ile yabancı halk dansları ekipleri performanslarını sergilediler. Vatandaşlar halk danslarını büyük bir ilgiyle takip ederek bol bol fotoğraf ve video çekerek özel anları ölümsüzleştirdiler.

SAHNE ALAN DANS EKİPLERİ

Derince Ezgim Folklör Eğitim Merkezi Spor Kulübü, Derince Belediyesi Spor Kulübü Halk Dansları Topluluğu, Kocaeli Amra Kafkas Halk Dansları Topluluğu Spor Kulübü, Olbia Halk Dansları Topluluğu Spor Kulübü, Gebze Artvinliler Derneği Halk Dansları Topluluğu, Körfez Hasat Spor Kulübü, Kocaeli Akademi Halk Dansları Topluluğu Spor Kulübü, Yunanistan’dan Rodos Terpsichore Dans Ekibi, Folk Dance Ensemble Dıbrova-Lvıv Dans Ekibi, Yenimahalle Belediyesi Tubil Halk Dansları Topluluğu, Romanya’dan gelen Mesesul Dans Ekibi, Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Kabardino-Balkarya Ensemble Zori Kavkaz Dans Ekibi