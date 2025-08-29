Sakarya, peyzaj ve süs bitkiciliği alanında Türkiye’nin ve dünyanın en önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

SAKARYA (İGFA) - 10-13 Eylül tarihlerinde Sapanca Kırkpınar’da düzenlenecek PSB Anatolia Fuarı, 181 firmanın katılımı ve 20 farklı ülkeden alım heyetleriyle sektörü bir araya getirecek. 30 binden fazla ziyaretçinin beklendiği fuarda, süs bitkilerinden üretim teknolojilerine kadar binlerce ürün sergilenecek.

Başkan Yusuf Alemdar, “Her yıl üzerine koyarak büyüyen bu fuar, yalnızca sektörümüze değil, aynı zamanda şehrimize de önemli bir ekonomik değer katmaktadır. Bu fuar ayrıca, üreticilerimizin yeni pazarlara açılması ve uluslararası rekabette yer alması açısından da büyük bir fırsattır” diye konuştu.

Bu yıl 8’incisi düzenlenecek olan PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, 10-13 Eylül tarihleri arasında Sapanca Kırkpınar’da gerçekleştirilecek.

PSB Anatolia’nın basın buluşması Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Ormanpark’ta düzenlendi. Toplantıda fuarın hem Sakarya ekonomisine hem de sektöre sağlayacağı katkılar vurgulandı.

TANITIM TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Tanıtım toplantısına Başkan Yusuf Alemdar’ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sapanca Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, Tarım İl Müdürü Asım Baş, Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti (SGC) Başkanı Sezai Matur, Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Müjdat Çetin, Fuar Koordinatörü Remzi Adıyaman, kooperatif temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

ŞEHRİMİZE EKONOMİK DEĞER KATIYOR

Fuarın hayırlara vesile olmasını temenni eden Başkan Alemdar, “Bugüne kadar yedi kez, bölgemizin ve şehrimizin en güzel doğasına ev sahipliği yapan Sapanca’da, vizyonumuza değer katan önemli bir organizasyonun parçası olduk. Her yıl üzerine koyarak büyüyen bu fuar, yalnızca sektörümüze değil, aynı zamanda şehrimize de önemli bir ekonomik değer katmaktadır. Süs bitkiciliği alanında Türkiye’nin en güçlü buluşmalarından biri haline gelen bu organizasyon için başta üreticilerimiz olmak üzere destek veren tüm kurum ve kuruluşlara şükranlarımı sunuyorum” dedi.

ULUSLARARASI REKABET İÇİN FIRSAT

Başkan Alemdar ayrıca, “Bizler, her zaman üreticimizin, emekçinin yanındayız. Dikilen her fidanın, atılan her adımın, toprağa verilen her emeğin yanındayız. Bu fuar sayesinde üreticilerimizin pazar payını artırmak, ürünlerini yurt içi ve yurt dışında daha geniş kitlelere ulaştırmak mümkün hale geliyor. Sakarya’nın bu alanda marka haline gelmesini sağlayacak adımları hep birlikte atıyoruz. Teknolojik gelişmelerle birlikte üretim çeşitliliği hızla artıyor. Bu durum, bizlere hem bir rekabet ortamı hem de bir fırsat sunuyor. Bu fuar, üreticilerimizin yeni pazarlara açılması ve uluslararası rekabette yer alması açısından da büyük bir fırsattır” ifadelerini kullandı.

HER YIL KENDİNİ GELİŞTİRİYOR

SATSO Başkanı Akgün Altuğ, “Sakarya, süs bitkisi üretimi anlamında Türkiye'nin en yoğun üretim yapan şehirlerinden biridir. Bu nedenle PSB Anatolia Fuarı’nın her yıl kendini geliştirerek ve büyüyerek düzenlenmesi son derece kıymetlidir. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar olmak üzere emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum. Bu fuarın şehrimize hayırlı olmasını diliyor, sektörümüze ve üreticilerimize katkı sağlamasını temenni ediyorum” diye konuştu.

ULUSLARARASI ALANDA ÖNEMLİ BİR FARK

Sapanca Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, “PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri ve Bahçe Sanatları Fuarı’nın 8’incisini düzenleyeceğiz. Bu fuar, yalnızca ilimiz için değil, aynı zamanda uluslararası alanda da önemli bir fark oluşturmaktadır. Üreticilerimizi, sektörün global temsilcileriyle bir araya getiren bu organizasyon son derece kıymetlidir. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar olmak üzere, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu fuar hem üretim alanında hem de sektöre yön verme açısından şehrimize ve ülkemize önemli katkılar sunmaya devam edecektir” dedi.

DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç, fidan kotasyonunun sadece STB bünyesinde bulunduğunu vurgulayarak sektöre verdikleri önemi dile getirirken, Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, iklim krizinin üretim üzerindeki etkilerine dikkat çekti ve iklim koşullarına uygun üretimin önemini belirtti. Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ise fuara verdikleri desteği sürdüreceklerini ifade etti.

ULUSLARARASI BİR ORGANİZASYON HALİNE GELDİK

Fuara ilişkin tüm detayları tek tek paylaşan Fuar Koordinatörü Remzi Adıyaman, “Bu fuarla birlikte süs bitkiciliği sektörünün ne kadar önemli olduğunu hep birlikte daha iyi anlayacağız. Türkiye'nin verimli topraklarını ve iklim avantajını kaliteli üretimle birlikte görünür kılacağız. Başlangıçta olmaz denilmesine rağmen, fuarımız bugün uluslararası bir organizasyon haline geldi. Bu başarıda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

181 FİRMA, 20 FARKLI ÜLKEDEN ALIM HEYETİ

Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise sayılı fuarları arasında gösterilen PSB Anatolia’ya bu yıl 181 firma katılım sağlayacak. Ayrıca 20 farklı ülkeden alım heyetleri fuarda yerini alacak.

30 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİ

Organizasyon, iç ve dış mekân süs bitkilerinden üretim teknolojilerine, bahçe mobilyalarından sulama sistemlerine kadar sektörün ihtiyaç duyduğu binlerce ürünü tek çatı altında sunacak. Yenilikçi ve dikkat çekici ürünlerin sergileneceği fuarın bu yıl 30 binden fazla yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

GENÇ PEYZAJ MİMARLARI YARIŞACAK

Fuar kapsamında, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası iş birliği ile düzenlenecek olan “PMOGenç Öğrenci Tasarım ve Uygulama Yarışması” da dikkat çeken etkinliklerden biri olacak. 19 farklı üniversiteden toplam 120 öğrencinin katılacağı ve geleceğin peyzaj mimarlarının sektöre kazandırılmasını hedefleyen yarışma, öğrencilere yaratıcı projelerini sahada hayata geçirme fırsatı sunacak.