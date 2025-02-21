Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak adına terörle mücadelesini operasyon bölgelerinde başarıyla sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/mbTy6NStHY — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 21, 2025
Bakanlık, terörü kaynağında yok etmeye azimli ve kararlı olduklarının altını çizerek, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" mesajı verdi.