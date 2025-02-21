Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Tıp Fakültesinde iki ayrı derse katılarak, öğrencilerle aynı sıraları paylaştı.

ANKARA (İGFA) - Bahar döneminde, 14 hafta sürecek Üniversite Alan Dışı Seçmeli Dersi kapsamında, "Sağlık Bakanlarının Gözünden Türkiye'nin Sağlık Politikaları" dersini anlatmaya başlayan Rektör Ünüvar, bugün de Tıp Fakültesi Morfoloji Yerleşkesindeki amfilerde öğrencilerle aynı sırayı paylaştı.

Rektör Ünüvar, Eğitimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Bakkaloğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Aycan ve dekan yardımcıları ile birlikte ilk olarak Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güvem Gümüş Akay’ın dersine katıldı. Ünüvar ve beraberindekiler öğrencilerin arasına oturarak, dersi dinledi.

“ÖZEL BİR AN”

Prof. Dr. Güvem Gümüş Akay, dersin başında yaptığı konuşmada, öğrencilerin büyük bir şansa sahip olduğunu belirterek, “Ne öğrenciliğimde ne de asistanlığımda rektörle bir araya gelme fırsatım oldu. Rektör Hocamızın şu anda sizlerle birlikte dersi dinlemesi gerçekten özel bir an” ifadelerini kullandı.

Ders sonunda öğrencilere hitap eden Rektör Ünüvar, eğitimin, üniversitelerin en önemli fonksiyonlarından biri olduğunu vurguladı.

Üniversitenin en kıymetli varlığının öğrenciler olduğunu belirten Ünüvar, “Sizler gelecekte sağlık alanında önemli çalışmalara imza atacak, ülkemizin sağlık politikalarına yön verecek isimler olacaksınız. Hepimiz belki öyle olmayacağız ama hedefimizi hep yukarıda tutalım. Çünkü çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Önemimiz de giderek artıyor. Onun için kendimizi geliştirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra, Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tekdemir’in dersine katılan Ünüvar, öğrencilere hitabında, geçmişten günümüze sağlık alanındaki gelişmelere değindi.

Sağlık Bakanlarının bütçe konuşmalarını derleyerek yayımladığı “Yüzyılın Sağlık Bakanları” kitabından bahseden Ünüvar, “1920’den 2020’ye 52 bakanın bütçe konuşmalarını derledik. Abdülhak Adnan Adıvar, 27 Şubat 1921 tarihindeki ilk bütçe konuşmasında, ‘Ben bakan olunca bana 290 hekim lazım olduğu halde, elimde sadece 180 hekim vardı’ diyor. O zaman yaklaşık 10-12 milyonluk nüfus olduğu tahmin ediliyor.

Sadece 180 hekim. Sadece bu sınıftaki arkadaşlarımız kadar hekim var. Biz böyle başladık. O dönem sağlık ordumuz çok sınırlıydı. Bugün ise çok daha donanımlı bir eğitim alıyor, modern laboratuvarlarda çalışıyorsunuz. Bu büyük bir fırsat” dedi.

Derslerde öğrencilerin dikkatle not tuttuğunu ve dinlediğini görmekten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Ünüvar, “Bugün katıldığım her iki dersten de büyük keyif aldım” diyerek sözlerini tamamladı.Rektör Ünüvar, ders sonunda öğrencilerle anı fotoğrafı çektirdi.