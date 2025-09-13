Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, özellikle kış aylarında yoğun sis ve buzlanma nedeniyle kazaların sık yaşandığı uçurum kenarlarında güvenlik önlemleri artırıldı.Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Karayolları ekipleri, Pazaryeri’ni Bursa ve İnegöl’e bağlayan karayolunun en riskli noktalarından biri olan AHI Dağı mevkiinde çalışma başlattı. Nazifpaşa ile Bahçesultan köyleri arasındaki keskin virajların bulunduğu yolda, araçların uçurum tehlikesine karşı korunması amacıyla yol kenarlarına çelik bariyerler yerleştirildi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, uzun yıllardır kazaların yaşandığı bu yolda alınan önlemlerden memnuniyet duyduklarını belirterek, çalışmanın can güvenliği açısından büyük önem taşıdığını ifade ettiler.