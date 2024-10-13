Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından “Parklarda Hayat Var” sloganıyla düzenlenen kültür sanat programının bu seferki durağı Gülyalı ilçesi Marino Port oldu. Birbirinden çeşitli gerçekleştirilen etkinliklerle Ordulular güzel bir hafta sonu yaşadı.ORDU (İGFA) - Marino Port Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat programlarına ev sahipliği yaptı. Hafta sonu gerçekleştirilen programda konserlerden tiyatro gösterilerine, çocuk oyunlarına kadar birçok etkinliğin yer aldığı programda vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Çocukların da eğlenceli oyunlar, yüz boyama etkinlikleri, çeşitli ikram ve hediyelerle keyfini çıkardığı program renkli görüntülere sahne oldu. Programda ayrıca Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası da sahne alarak birbirinden güzel eserleriyle ailelere de güzel bir gün yaşattı.

Programa Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’de katıldı. Çocuk ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Güler onların sevincini ortak oldu.