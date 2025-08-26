5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında 2025-2026 eğitim öğretim yılında özel okullarda ücretsiz okutulacak öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, ücretsiz okumak için tercihte bulunanların yüzde 99.5'i tercihlerinden birine yerleşti. İlk tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 80, ilk üç tercihine yerleşenlerin oranı ise yüzde 97 oldu.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, yerleşen öğrencilerin ücretsiz öğrenci kontenjanından faydalanabilmeleri için 1 Eylül'e kadar ilgili özel okula kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan düzenleme doğrultusunda şehit ve gazi çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklar, özel okullarda servis ücreti hariç olmak üzere yemek, kahvaltı, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı ve benzeri hizmetlerden öğrenim süresince ücretsiz yararlanabilecek.

Bakanlık tarafından yapılan yerleştirme sonucunda özel okullarda boş kalan ücretsiz öğrenci kontenjanları, 2 Eylül 2025 tarihinde e-Okul üzerinden yayımlanacak.

Bu kontenjanlara yapılacak ücretsiz yerleştirme işlemleri ise valiliklerce tamamlanacak.

Sonuçlara ulaşmak için tıklayabilirsiniz