Millî Eğitim Bakanlığı'nca, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtlarını başlatan bazı özel okulların velilerden belirli bir hizmetin karşılığı olmayan 'genel gider' ve 'diğer ücretler' adı altında ek ücret talep etmesinin yasal düzenlemelere aykırı olduğu belirtildi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı, özel okulların somut bir hizmeti ifade etmeyen "diğer ücretler" veya "genel gider" adı altında velilerden ek ücret talep edilemeyeceğine ilişkin tüm illere yazı gönderdi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre yazıda 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtları kapsamında ücretlerini ilan eden bazı özel okulların "genel gider", "diğer ücret" gibi başlıklarla velilerden ücret talep ettiklerine dair Bakanlığa şikâyetler ulaştığı belirtilerek "Özel Öğretim Kurumları Kanunu" ve "Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği"nde yer alan ilgili hükümlere işaret edildi. Mevzuatta, her okulun farklı bir hizmet yelpazesi olabileceğinden hareketle, "benzeri hizmetler" ifadesinin yer aldığının aktarıldığı yazıda, Bakanlığa ulaşan şikâyetlere istinaden bazı özel okulların bu başlığı amacına uygun olarak kullanmadıkları belirtildi.

"Benzeri hizmetler" kavramının kendisinden önceki hizmetlerin benzerini ifade ettiği ve somut bir hizmeti işaret ettiği belirtilen yazıda, şu uyarılara dikkat çekildi:

"Öğrencinin tam olarak alacağı hizmetin belli olmadığı veya okulun işletme giderleri içinde kalan ve eğitim-öğretime müteallik olmayan veya ilerde çıkacağı tahmin edilen bir harcama için peşinen ücret toplama mahiyetinde olan 'genel gider', 'diğer ücretler' adı altında ücret alınmasının mevzuata uygun olmadığı, Kanun ve Yönetmelik'le getirilen sınırlamaları aşmaya dönük uygulamalar olduğu açıktır."