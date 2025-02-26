Türkiye'nin en büyük binek otomobil üretim kapasitesine sahip olan Oyak Renault Otomobil Fabrikası, 8 milyonuncu aracı olan Renault Duster'ı üreterek, önemli bir kilometre taşına ulaştı.BURSA (İGFA) - Renault Duster, 8 milyonuncu araç olarak Bursa'daki Oyak Renault Otomobil Fabrikası'nda ileri üretim teknolojileri ile üretildi. Dayanıklılığı, gelişmiş sürüş konforu ve modern donanım özellikleriyle SUV segmentinde fark yaratan Renault Duster, aynı zamanda Uluslararası Oyun Planı 2027 kapsamında Türkiye'de üretilecek yeni modellerden ilki olma özelliğini taşıyor.

Jan PTACEK: 'Türkiye'nin otomotiv ekosistemine yatırım yapmaya devam edeceğiz'

Renault Group Türkiye CEO'su ve Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jan PTACEK, 8 milyonuncu aracın üretimiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Renault Group, güçlü ortağı OYAK ile birlikte yarım asrı aşkın süredir Türkiye'deki üretim gücünü sürekli geliştirerek, Türkiye'yi otomotiv sektöründe stratejik bir üretim ve ihracat merkezi haline getirdi. Bugün 8 milyonuncu aracımızı gururla banttan indirirken, Türkiye'nin üretim yetkinliğini ve küresel rekabetteki konumunu daha da güçlendirme kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz. Beş bini aşkın çalışanıyla Oyak Renault, Renault Group’un en verimli üretim merkezlerinden biri olmanın yanı sıra ileri mühendislik çözümleri ve yenilikçi üretim teknolojileriyle de en yüksek kalite standartlarını koruyor. Ayrıca Oyak Renault bugün, Ar-Ge merkezi, geniş satın alma ekibi, tedarik zinciri ve planlarımıza ulaşmamıza yardımcı olan diğer birçok fonksiyonu bünyesinde barındırıyor.”

Yerel Üretimle Küresel Hedeflere Güçlü Katkı

Oyak Renault, güçlü mühendislik altyapısı, rekabetçi tedarik zinciri ve teknoloji odaklı yaklaşımı ile Renault’nun küresel üretim ağı içindeki stratejik konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Yapay zeka destekli otomasyon sistemleri, büyük veri analitiği ve sürdürülebilir endüstri çözümleri sayesinde üretim süreçlerinde kalite ve verimlilik en üst düzeye çıkarılıyor. Bu yaklaşım, hem Türkiye’nin otomotiv ekosistemine katkı sağlıyor hem de Renault’nun uzun vadeli küresel hedeflerine destek veriyor.

Endüstriyel Mükemmellik ve Dönüşüm

Oyak Renault Fabrikası, gelişmiş dijital teknolojiler ve inovatif çözümlerle Renault Group’un endüstriyel dönüşümüne öncülük ediyor. Verimlilik ve sürdürülebilirliği artırmak için yapay zeka odaklı sistemler, tam bağlantılı tedarik zinciri ve ileri otomasyon çözümleri entegre ediliyor.

Modern ve teknolojik mükemmelliğe kendini adamış olan Oyak Renault, çalışanlarına son teknoloji dijital araçlar ve robotik sistemlerle iş birliği yapabilecekleri dinamik ve kapsayıcı bir çalışma ortamı sunuyor. Şirket, inovasyon ve sürdürülebilirliğe odaklanarak Türkiye ve dünya genelinde stratejik bir üretim merkezi olma konumunu güçlendiriyor.