Musıki Eğitim Vakfı Başkanı ve Sanatçı Fikret Erkaya tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ev sahipliği yaptığı "Sultan Bestekârlar II" Türk Sanat Müziği Konseri, Rami Kütüphanesinde müzikseverlerle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Klasik Türk müziğinin zarif tınıları, İstanbul’un kültürel hazinelerinden biri olan Rami Kütüphanesinde, 25 Şubat Salı akşamı düzenlenen Sultan Bestekârlar II konseriyle yeniden sanatseverlerle buluştu. Musıki Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen bu kıymetli etkinlik hem sanata hem de Osmanlı'nın müzikal mirasına saygı duruşu niteliği taşıdı. Osmanlı sultanlarının zarif ve eşsiz bestelerinden oluşan bu özel konser, sanatseverlere tarihi ve kültürel bir müzik yolculuğu yaşattı.

Sanatseverlerden Yoğun İlgi

Yoğun ilgi gören bu özel konserin sunuculuğunu, usta radyo ve televizyon programcısı Cumhur Enes Ergür üstlendi. Türk musıkisinin zarif eserlerini seslendiren hanendeler İrem Şamlı, Selin Yücesoy, Ahmet Yağmur Kucur ve Sait Berker Seymenoğlu, dinleyicileri Osmanlı saraylarının zamana meydan okuyan melodileriyle büyüledi. Onlara eşlik eden saz virtüözleri ise, tanburda Özata Ayan, kanunda Mustafa Tabak, neyde Muhammed Ceylan, kemençede İremnur Yaşar ve ritimde İlayda Uçar’dan oluşan ekip, müziğin derinliğini ustalıkla sahneye taşıdı.

Bu muhteşem gece, klasik Türk müziğinin inceliklerini keşfetmek isteyen sanatseverlerin büyük ilgisini çekti. Konser ayrıca sanat dünyasından ve cemiyet hayatından ünlü isimleri de ağırladı. Rami Kütüphanesinin tarihî atmosferi, sultan bestekârların zamansız eserleriyle yankılandı; adeta tarihe kısa bir yolculuk yapıldı.

Musıki Eğitim Vakfı, Türk müziğinin nadide eserlerini gelecek nesillere aktarma misyonunu başarıyla yerine getirirken, her zaman olduğu üzere sanatseverlere ücretsiz olarak sunulan bu tür konserlerle kültürel mirasımıza sahip çıkmaya da devam ediyor. İstanbul’un kalbinde, klasik Türk musıkisinin en nadide eserleriyle dolu bu gece, konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Musıkinin tarihe dokunduğu, ruhlara hitap ettiği bu özel konser, izleyicilerin kulaklarında ve kalplerinde derin izler bırakırken, sanatseverleri Osmanlı saray müziğinin büyülü atmosferinde buluşturarak, müzik ve tarih tutkunlarını bir araya getirdi.