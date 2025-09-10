ÖSYM, 2025 Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı’nın 1 Kasım 2025’te, e-YDS 2025/10’un ise 27 Eylül 2025’te yapılacağını duyurdu. Başvurular 10-18 Eylül 2025 arasında alınacak.ANKARA (İGFA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2025-Sayıştay Eleme) ve e-YDS 2025/10 (İngilizce) sınavlarına ilişkin duyuruları yayımladı.

2025-Sayıştay Eleme Sınavı, 1 Kasım 2025’te gerçekleştirilecek. Başvurular, 10 Eylül 2025 saat 11:15’ten itibaren 18 Eylül’e kadar ÖSYM Başvuru Merkezleri, https://ais.osym.gov.tr adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecek. Adayların, sınav kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerektiği vurgulandı.

e-YDS 2025/10, 27 Eylül 2025’te Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında düzenlenecek. Sınav saat 13:45’te başlayacak, adaylar 13:30’dan sonra binalara alınmayacak.

Başvurular, 10 Eylül 2025 saat 14:00’ten itibaren 18 Eylül’e kadar https://odeme.osym.gov.tr adresinden kabul edilecek.

Sınav kontenjanları Ankara’da 4 bin 376, İstanbul’da 455, İzmir’de 120 ve Adana’da 316 kişiyle sınırlı. Kontenjan dolduğunda sınav ücreti ödeme sistemi kapanacak.