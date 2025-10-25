Osmangazi Belediyesi, kültürel mirasın en zarif yansımalarından biri olan minyatür sanatını geleceğe taşıyor. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği kurs, hem kültürel mirasın korunmasına hem de sanatsal üretimin yaygınlaşmasına katkı sunuyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Seyyid Usul Kültür Merkezi’nin sıcak atmosferinde gerçekleştirilen eğitimlerde kursiyerler; geleneksel Türk minyatür sanatının inceliklerini öğrenirken aynı zamanda sabır, estetik ve kültürel farkındalık üzerine keyifli bir süreç geçiriyor. Renklerin, sabrın ve emeğin buluştuğu atölyede ortaya çıkan her eser, geçmişle bugünü birleştiren bir köprü niteliği taşıyor. Osmangazi Belediyesi’nin kültürel değerleri koruma ve geleceğe aktarma vizyonuyla hayata geçirdiği kurs, kadınların sosyal yaşamına yeni bir soluk kazandırıyor.

“Şehrimizin Sanat ve Tarihi Zenginliğini Ön Planda Tutacağız”

1’nci seviye minyatür kursunun toplam 248 saat süreceğini söyleyen kurs eğitmeni İpek Özsoy, “Minyatür, en sade tanımıyla küçük boyutlu resim sanatıdır. İki boyutlu olarak çalışılır, perspektif kullanılmaz. Her şey sembolik anlatımlarla ifade edilir. Bizler, Bursa’da yaşıyoruz. Dolayısıyla bu kursu düzenlerken şehrimizin sanat ve tarihi zenginliğini ön planda tutmak istedik. Yeşil Türbe, Ulu Cami, diğer türbeler ve mimari eserlerimiz, bizim için ilham verici örnekler olacak. Kurs süresince hem bu mimari yapılardan yola çıkarak hem de minyatürün kendine özgü konularını işleyeceğiz. Yıl sonunda ise umarım güzel bir sergiyle Bursalıları buluşturacağız. Herkesin bu zarif sanatla tanışmasını, dokusunu hissetmesini dilerim” dedi.

“Minyatür İnsanın Hayata Bakış Açısını Değiştiren Bir Yolculuk”

Minyatürle birlikte her çizgi ve fırça darbesinde huzur bulduklarını söyleyen kursiyerlerden Nihan Deveci de, “Hayatımda bugüne kadar sanat hiç yer almadı. Hatta resim bile çizemiyordum. Ancak minyatür kursunun detaylarını incelediğimde bunun sadece bir sanat değil, hayata bakış açışını da değiştiren bir yolculuk olduğunu fark ettim. Bir çiçeğe, bir tarihi esere ya da bir detaya farklı gözle bakmayı öğreneceğimi hissettim. Aslında içimde var olan ama hiç kullanmadığım bir yeteneğimi keşfetmek istedim. Kursa bu düşünceyle başladım ve ilk dersten çizmeye başladım.” diye konuştu.

Katılımcı diğer kursiyerler ise unutulmaya yüz tutmuş minyatür sanatını kendileriyle tanıştırdığı için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.