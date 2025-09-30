Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde meydana gelen içme suyu arızalarına zamanında ve etkin müdahaleleriyle vatandaşların takdirini kazanmaya devam ediyor.ORDU (İGFA) - Ordu’da vatandaşların kesintisiz su ihtiyacını karşılamak üzere 7/24 sahada çalışma yürüten ekipler, son 1 aylık süre içeresinde 19 ilçe genelinde 3 bin 264 içme suyu arızasını giderdi. Alo 185 ve 153 beyaz masaya yapılan ihbarlara hızlıca müdahale eden ekipler, sadece teknik başarılarıyla değil, vatandaşa karşı sergiledikleri çözüm odaklı ve güler yüzlü yaklaşımlarıyla da takdir topluyor.

19 İLÇEDE 1 AYDA REKOR MÜDAHALE YAPILDI

OSKİ ekipleri tarafından son 1 ayda 19 ilçede yapılan 3 bin 264 içme suyu arızası, 91 kanal arızası, 1735 adet kanalizasyon hat açımı ve 1020 fosseptik kuyu açımı yapılarak vatandaşların mağduriyet yaşamalarının önüne geçildi.

VATANDAŞLARDAN TAKDİR TOPLUYOR

Öte yandan Ordu’nun altyapısını güçlendirmek, vatandaşların temel ihtiyaçlarını kesintisiz karşılamak adına gayret gösteren OSKİ, 19 ilçede yaptığı yatırım ve çalışmalarla şehri geleceğe hazırlıyor.