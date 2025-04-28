Ticaret Bakanlığı, “Örme veya Kroşe Eşya” ithalatına yönelik korunma önlemi soruşturmasını önlemsiz kapatma kararı aldı. Karar, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 12 Ocak 2024’te başlatılan “Örme veya Kroşe Eşya” ithalatına yönelik korunma önlemi soruşturmasını tamamladı.
İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 7 Nisan 2025’teki toplantısında, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin 60’ıncı faslında yer alan eşyanın ithalatına ilişkin soruşturmanın önlemsiz kapatılmasına oy çokluğuyla karar verdi.
Soruşturma detayları ve bulgular, tebliğin ekinde yayımlanan özet raporda yer alıyor. “İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (2025/2)” bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütüleceği öğrenildi.