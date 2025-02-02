Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pençe Kaplan Harekât Bölgesi’nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.ANKARA (İGFA) - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pençe Kaplan Harekât Bölgesi’nde 48’inci Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk sahasındaki üs bölgelerinde, inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Orgeneral Bayraktaroğlu, müteakiben Pençe Kilit Harekât Bölgesi’ne intikal ederek bölgede konuşlu 14’üncü Komando Tugay Komutanlığı Taktik Komuta Yeri’nde, sınır ötesi operasyonlar hakkında bilgi aldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1885990576497005009

Hudut hattında ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçikler ile görüşen Orgeneral Bayraktaroğlu, hudut güvenliği, emniyet tedbirleri ve önümüzdeki dönem icra edilecek faaliyetlere yönelik talimat verdi.

Bakanlık, denetime yönelik çalışmayı sosyal medya hesabından paylaştı.