Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 Eğitim – Öğretim Yılı’nın ikinci döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin ve vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması adına gerekli tedbirleri aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa’da ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 255 bin 467 öğrenci, 3 Şubat Pazartesi günü ders başı yapıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından, okulların açılması nedeniyle bir dizi uygulama hayata geçiriliyor. Toplu taşıma hizmeti veren araçların sefer sıklığının artırılarak okul saatlerine göre yeniden düzenlemeler yapılacak. Trafik Zabıta ekipleri de öğrencilerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için otobüs durakları başta olmak üzere sahada denetimlerini aralıksız sürdürecek.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, eğitim – öğretim dönemi boyunca öğrencilerin güvenli ve konforlu bir şekilde okullarına ulaşmalarını sağlamak için titizlikle çalıştıklarını belirterek, gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

Başkan Zeyrek, “Eğitim, bizim için her zaman en öncelikli konu. Çocuklarımızın güvenli ve sorunsuz bir şekilde okullarına ulaşmaları için ulaşım planlamamızı titizlikle gerçekleştiriyoruz. Sabah ve akşam saatlerinde sefer sayılarını artırarak, öğrencilerimizin okula zamanında varmalarını, çalışan yurttaşlarımızın ise işlerine yetişmelerini hedefliyoruz. Ulaşım Dairesi, Trafik Zabıta ekiplerimiz sahada olacak ve süreç boyunca denetimlerini sürdürecek. Tüm öğrencilerimize başarılarla dolu bir eğitim – öğretim dönemi diliyorum” dedi.