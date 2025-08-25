Ordu’nun doğal zenginlikleri, yeraltında da keşfedilmeye devam ediyor.ORDU (İGFA) - Türkiye’nin önde gelen mağaracılık ekiplerinden Anadolu Speleoloji Grubu Derneği (ASPEG), Şelaleler Şehri Ordu Derneği (ŞELORDER) iş birliğiyle yürüttüğü proje kapsamında Ordu’nun 19 ilçesinde mağara keşiflerine başladı.

Anadolu Speleoloji Grubu Derneği (ASPEG) ve Şelaleler Şehri Ordu Derneği’nin (ŞELORDER) birlikte hazırladığı "Ordu Mağaralarını Şelale Rotalarına Dâhil Etme ve Turizme Katkı Projesi" sunum programı gerçekleştirildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesinde yapılan toplantıya, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Valisi Muammer Erol, Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Şelaleler Şehri Ordu Derneği (ŞELORDER) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Anadolu Speleoloji Grubu Derneği (ASPEG) Başkanı ve davetliler katıldı.

"Ordu Mağaralarını Şelale Rotalarına Dâhil Etme ve Turizme Katkı Projesi" toplantısı Ordu’da pilot ilçe seçilen Gölköy ve Ünye ilçelerinde mağaralarda yapılan keşif görüntülerinin gösterimi ile başladı.

Gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’nun gizli kalmış güzelliklerini şehrin turizmine katacaklarını söyledi.

19 İLÇEDEKİ MAĞARALAR ARAŞTIRILACAK

Şelaleler Şehri Ordu Derneği (ŞELORDER) Başkanı Prof.Dr. Mehmet Yılmaz Koordinatörlüğünde Anadolu Speleoloji Grubu Derneği (ASPEG) Başkanı Orkun Kuntay Uzel ve Turgay Tarıl Gönülalan ile Ender Usuloğlu’ndan oluşan ekip Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, OTSO, Gölköy ve Ünye Belediyesinin destekleri ile Ordu’nun 19 ilçesinde bulunan mağaraları şelale rotalarına dâhil etmek için çalışma yapacak.

200’den fazla mağara keşfine ve sayısız bilimsel çalışmaya imza atan ASPEG, Şelaleler Şehri Ordu’da yapacağı araştırmalarla hem turizm hem de doğa sporları açısından şehre önemli katkılar sağlamayı hedefliyor. Morca Düdeni, Bucakalan Obruğu ve Karlık Kuylucu gibi Türkiye’nin en zorlu mağaralarındaki önemli başarılarıyla tanınan ekip, yeraltı güzelliklerini Ordu’nun nefes kesici şelale rotaları ile bütünleştirecek, çalışmalar sırasında elde edilecek görüntü ve veriler, şehrin ulusal- uluslararası turizm tanıtımlarında da kullanılacak.