Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Batıkent Açık Tenis Kortları’nda yetişkinler için tenis kayıtları 26 Ağustos Salı günü başlıyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Batıkent Açık Tenis Kortları’nda, yetişkinler için tenis eğitim kayıtları 26 Ağustos Salı günü başlıyor.

Tenis sporunu her yaş ve kesime ulaştırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, uygun ücretlerle sunulacak eğitimlerle Eskişehirlilere spor dolu bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek eğitimler için başvurular, 26 Ağustos Salı günü saat 09.00’dan itibaren tesisler.eskisehir.bel.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

Eskişehirlilerin büyük ilgi gösterdiği Batıkent Açık Tenis Kortları, hem tesisin fiziki koşulları hem de sunulan eğitim hizmetleriyle memnuniyet topluyor. Kortlardan sadece eğitim kapsamında değil, serbest kullanım saatlerinde de yararlanmak mümkün. Serbest kullanım saatleri ise 11.00-12.00, 16.30-17.30 ve 19.30-20.30 olarak açıklandı. Vatandaşlar bu saatler için yine aynı web sitesi üzerinden rezervasyon yaparak kortlardan faydalanabilecek.

Kayıt ve rezervasyon işlemleri hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, @ebbsporeskisehir sosyal medya hesabı üzerinden ya da 0222 335 0 800 numaralı telefon hattından ilgililere ulaşabiliyor.