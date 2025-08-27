Ordu’nun turizm merkezi Çambaşı Yaylası’nda bulunan ve eşsiz bir manzaraya sahip olan Ablaktaşı, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları ile yerli ve yabancı turistlerin yeni turizm noktası haline geldi.ORDU (İGFA) - Geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediyesi tarafından doğaya uyumlu bir şekilde inşa edilen seyir terası ve yürüyüş yolları ile manzaranın tadını çıkarmak isteyenlerin ilk tercihi Ablaktaşı oldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeniliklerle yerli ve yabancı turistlerin dört mevsim uğrak noktası haline gelen Çambaşı Yaylası modern konaklama alanları, kış sporları çeşitliliği ve eşsiz doğa güzelliğiyle ilgi görüyor.

GİZLİ KALMIŞ GÜZELLİKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKARTILIYOR

Ordu’nun 19 ilçesinde gizli kalmış olan güzelliklerin turizme kazandırılması için çalışma başlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bu kapsamda Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası’nda bulunan Ablaktaşı’nı Ordu turizmine kazandırdı. Bölgede yapılan çalışma ile Ablaktaşı’na 100 metrekarelik çelik konstrüksiyonlu ahşap kaplamalı seyir terası, yürüyüş yolları, ahşap piknik masası, kamelya, çöp kovası, aydınlatma direği ve çeşme yapılarak Ordu turizminin hizmetine sunuldu.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Ordu turizmine yeni rotalar oluşturulması için çalışmalara aralıksız devam ediyor.