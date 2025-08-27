Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) Ağustos Ayı Encümen Toplantısı, Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, HAGEL Encümen Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. Toplantıda ilçe belediye başkanları ve temsilciler, Bursa’da hayvancılığın geliştirilmesi için atılacak adımları görüştü.

Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) Ağustos Ayı Encümen Toplantısı, Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan, Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Mustafa Aslan, Mustafakemalpaşa Belediye Meclis Üyesi Ramazan Sevim, Mudanya Belediye Meclis Üyesi Tuncay Kocabıyık, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ayhan Sarsıcı ile HAGEL temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Bursa ve ilçelerinde hayvancılık sektörünün mevcut durumu değerlendirilirken, belediyelerin ortak projelerle sektöre nasıl katkı sağlayabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Talebi olan ilçelere gerekli desteklerin sağlanmasına yönelik kararların alındığı toplantıda, HAGEL’in gelecek dönemde kırsal kalkınmanın geliştirilmesi için planladığı projeler masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, tarım ve hayvancılığa verdikleri önemi dile getirdi. Kırsal kalkınmanın önemine vurgu yapan Başkan Şadi Özdemir, "Nilüfer Belediyesi olarak bu konuda hayata geçirilebilecek iş birliklerine ve ortak projelere her zaman hazırız” dedi.

Toplantının ardından Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, HAGEL heyetini makamında ağırladı.