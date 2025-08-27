Ankara Keçiören Belediyesi, sağlıklı kentleşme ve güvenli yapılaşma hedefiyle Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası’yla önemli bir iş birliği protokolü imzaladı.ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri Oda Başkanı Hüseyin Alan’ın katıldığı imza töreninde ilçenin jeolojik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaların başlayacağı duyuruldu. İmzalanan protokol kapsamında Keçiören’in geleceğini bilimin ve aklın rehberliğinde inşa etme kararlılığı bir kez daha vurgulandı.

AMAÇ KEÇİÖREN’İN JEOLOJİK GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK

Protokol kapsamında, Keçiören genelinde yeraltı ve zemin çalışmaları başta olmak üzere, yapılaşma süreçlerinde bilimsel veriler esas alınacak. Afetlere karşı hazırlıklı, planlı ve sürdürülebilir bir kent modeli oluşturmak için çalışmalar ortak mesleki denetim ve teknik iş birliğiyle yürütülecek. İlçenin yapılaşma süreçleri daha güvenli ve sağlıklı temeller üzerine oturtulacak. Afetlere karşı hazırlıklı, planlı ve sürdürülebilir bir kent vizyonu ile Keçiören’in jeolojik güvenliğini artırılacak.

“KEÇİÖREN’İMİZİN YARINLARINI GÜVENLE İNŞA EDİYORUZ”

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, imzalanan protokole ilişkin şu açıklamayı yaptı: “TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ile imzaladığımız bu protokolle birlikte Keçiören’imizin gelişiminde bilimsel verileri rehber edinecek, yeraltı ve zemin çalışmalarıyla yapılaşma süreçlerimizi daha güvenli ve sağlıklı temeller üzerine oturtacağız. Afetlere karşı hazırlıklı, planlı ve sürdürülebilir bir kent vizyonu ile Keçiören’imizin jeolojik güvenliğini artıracağız. Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Alan’a kıymetli katkıları için teşekkür ediyor, Keçiören’imizin yarınlarını güvenle inşa edecek bu iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum.”

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Oda Başkanı Hüseyin Alan ise imza töreninde mesleki dayanışmanın önemine dikkat çekerek, bu iş birliğinin Keçiören için hayırlı olmasını diledi.