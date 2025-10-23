Kayseri Talas Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla anlamlı bir buluşmaya imza attı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa Talas Kaymakamı İlyas Memiş’in yanı sıra belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ile merkez ve kırsal mahalle muhtarları katıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Programda konuşan Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşlarından biri olduğunu belirterek birlik, dayanışma ve hizmet anlayışının önemine vurgu yaptı.

“HERKES İŞİNİ İYİ YAPACAK, ÜLKEMİZ KALKINACAK”

Başkan Yalçın, “Allah sizden razı olsun. Ne kadar bu konunun ehemmiyetini anlatsak yerindedir. Üç dört günden bu yana düzenlenen toplantılarda sizlerle beraber olduk. Sizin neler yaptığınızı, mahallelerde kılcal damarlar gibi ulaştığınızı hepimiz biliyoruz. Kırsaldaki vatandaşlarımız üzerine düşenleri yapıyor, şehirdekiler yapıyor, biz de belediyeciliğimizi yapıyoruz. Herkes işini iyi yapacak, ülkemiz kalkınacak. Şükürler olsun ne okulsuz ne yolsuz köyümüz kaldı. Şehir ile kırsal mahallelerimiz arasındaki irtibatlar katlanarak devam ediyor ama en güzel irtibat sizlerle gönül gönüle gelmemizdir. Biz bundan çok memnunuz.” dedi.

KAYMAKAM MEMİŞ’TEN DUYARLILIK VURGUSU

Talas Kaymakamı İlyas Memiş de konuşmasında muhtarların devlet ile vatandaş arasındaki en güçlü bağ olduğunu ifade ederek, “Muhtarlarımız bizim için, mahallelerimiz ve halkımız için çok kıymetli. Mahallenizdeki vatandaşlarımızın sorunlarını bizlere her zaman iletin. Özellikle ihtiyaç sahiplerini ihmal etmeyin. Devletimizin birçok imkânı var. Bu imkânlara ulaşamayan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için hep birlikte gayret göstermeliyiz. Belediye başkanımıza bu güzel ev sahipliğinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR

Programda söz alan Kiçiköy Mahalle Muhtarı Bekir Hastürk ise Talas genelinde yapılan hizmetler ve muhtarlara gösterilen ilgiden dolayı Başkan Mustafa Yalçın ve Kaymakam İlyas Memiş’e teşekkür etti.

GÜÇLÜ GÖNÜL BAĞI, GÜÇLÜ HİZMET

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşma, Talas Belediyesinin muhtarlarla olan güçlü iş birliği ve gönül bağını bir kez daha ortaya koydu. Başkan Yalçın, toplantı sonunda tüm muhtarların Muhtarlar Günü’nü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.