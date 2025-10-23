Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’nun ilk ve tek tarım lisesi olan Fatsa Şehit Ümit Kesti Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini belediye seralarında ağırladı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu tarım projeleriyle dikkat çekiyor. Her alanda üretimi destekleyen Büyükşehir Belediyesi, kurduğu seralarda ürettiği kışlık ve yazlık sebze fidesi ve meyve fidanı dağıtımı gibi üreticilere gelir getirici projelerin ardından, çocukların ve gençlerin üretime olan ilgisini artırmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

ÖĞRENCİLER ÖĞRENDİKLERİ BİLGİLERİ UYGULAMALI GÖRÜYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesinin kurduğu seralar üretime katkı sağlamanın yanı sıra gençlere de tarımı sevdirmeye büyük katkı sağlıyor. Tropik bitkilerden yazlık ve kışlık sebzelere birçok üretimin yapıldığı seraları ziyaret eden öğrenciler, teknik bilgiler alarak deneyim kazanıyor.

Bu kapsamda Fatsa Şehit Ümit Kesti Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Büyükşehir Belediyesinin Gülyalı Turnasuyu Mahallesinde kendi bünyesinde kurduğu seraları ziyaret etti. Programda öğrencilere tropik meyve yetiştiriciliği ve sebze yetiştiriciliği hakkında bilgilendirme yapıldı.

BAŞKAN GÜLER, TARIM ÖĞRENCİLERİNİ SERADA AĞIRLADI

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’de seraları ziyaret eden öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere seraları gezdiren Başkan Güler, burada tarım alanında yaptıkları çalışmaları anlattı.

BAŞKAN GÜLER: “ÖĞRENCİLERİMİZE UYGULAMA AÇISINDAN KATKIDA BULUNUYORUZ”

Öğrencilerin ziyaretinde değerlendirmelerde bulunan Başkan Güler, seraların öğrencilerin uygulamaları için önemli olduğunu söyledi.

Üretim seralarının hem yeni ürünlerin denendiği hem de ekonomik açıdan katkılar sağladığını kaydeden Başkan Güler, şöyle konuştu:

“Tarım lisesinden öğrencilerimizi seralarımızda ağırlıyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimize uygulama açısından katkıda bulunuyoruz. Kışlık ve yazlık sebze fidesi üretim seralarımızın yanı sıra tropikal bitkileri de yetiştirdiğimiz seralarımız var. Bu seralarda hem bu ürünlerini bilinirliliğini arttırmak istiyoruz hem de ekonomiye katkısı olmasını istiyoruz. Bir yandan da çiçek üretimi için çalışma yapıyoruz. Burayı bir çiçek merkezi yapmak istiyoruz. Bunu ticari olarakta değerlendirerek hem ülkenin ihtiyacını hem de Ukrayna-Rusya savaşından sonra Avrupa’ya göndermeyi düşünüyoruz. İl Tarım Müdürlüğümüzde bu çalışmaların önemli bir parçası. Güzel bir birlikteliğimiz var.”

ORDU’NUN İLK VE TEK TARIM LİSESİ ÖĞRENCİLERİ BÜYÜKŞEHRİN SERALARINI ÇOK BEĞENDİ

Büyükşehrin üretim seralarını ziyaret eden Fatsa Şehit Ümit Kesti Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Seraları çok beğendiklerini aktaran öğretmen ve öğrenciler, teorik bilgilerin pekişmesinde seranın kendilerine büyük katkı sağladıklarını ifade ettiler.