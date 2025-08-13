Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde başlatılan içme suyu yatırımları, 6 yılda önemli sonuçlar verdi. 2019 yılında 772 mahallenin 272’sinde yaşanan su sıkıntısı, yapılan yatırımlar sayesinde büyük ölçüde giderildi.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde başlatılan içme suyu yatırımları, 6 yılda önemli sonuçlar verdi. 2019 yılında 772 mahallenin 272’sinde yaşanan su sıkıntısı, yapılan yatırımlar sayesinde büyük ölçüde giderildi.

2019-2025 yılları arasında yürütülen çalışmalarla 272 susuz mahalleden 259’unun içme suyu sorunu çözüldü. OSKİ ekipleri kalan 13 mahallede çalışmaları sürdürerek il genelinde su problemini ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Başkan Güler, göreve geldiklerinde su sorunlarının ciddi boyutta olduğunu vurgulayarak şu bilgileri verdi:

“2019’da 772 mahallenin 272’sinde su problemi vardı. Bugün bu sayıyı 10’lu rakamlara indirdik. 2 bin 300 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışması yaptık. Yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz.”

KURAKLIĞA KARŞI GÖLETLER İNŞA EDİLDİ

Kuraklık riskine karşı da önlemler aldıklarını belirten Başkan Güler, OSKİ marifetiyle 63 göletin hayata geçirildiğini söyledi. Bu göletlerin olası yangınlarda su kaynağı olarak da kullanılacağını belirten Güler, şunları ekledi:

“Eskiden Karadeniz’de eriyen kar suları ya denize ya da akarsulara akardı. Biz göletlerle bu suyu yukarıda tutuyoruz. Bu sayede sahil ilçelerinin dahi su problemi büyük ölçüde çözüldü. Göletler turizm ve yaşam alanı olarak da önemli bir değer katıyor. DSİ tarafından yapılan göletler de mevcut. Su konusu bizim için en kritik afet önlemlerinden biri.”