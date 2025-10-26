Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde sürdürülen içme suyu altyapısı güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

ORDU (İGFA) - 19 ilçedeki tüm mahallelerde kullanım ömrünü doldurmuş içme suyu hatlarını yenileme çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da içme suyu hattı olmayan mahallelere yeni içme suyu hatları kazandırıyor. Çalışmalarını Gölköy ilçesine bağlı Damarlı Mahallesinde sürdüren ekipler, sık arızalanan hatları sağlamlaştırmak ve modern hale getirmek için düğmeye bastı. Toplam 1600 metre yapılacak olan içme suyu hattının ilk etapta 600 metrelik bölümü tamamlandı.

700 NÜFUSA SAHİP DAMARLI MAHALLESİNİN İÇME SUYU SIKINTISINA ÇÖZÜM

Geçtiğimiz yıllarda sık arızalanan ve yapılmasına rağmen uzun ömürlü olmayan içme suyu hattını sil baştan yenilemek için çalışma başlatan ekipler 700 nüfusa sahip olan Damarlı Mahallesinin içme suyu altyapısını sil baştan yeniliyor. OSKİ ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta başlatılan çalışmalarda 600 metrelik bölüm tamamlandı. Geriye kalan 1100 metrelik bölümün tamamlamak için ekipler yoğun mesai harcıyor.

6,5 YILDA GÖLKÖY’E ÖNEMLİ İÇME SUYU YATIRIMLARI YAPILDI

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölköy ilçesinde geride kalan 6,5 yıllık dönemde önemli içme suyu çalışmaları kazandırıldı. Bu kapsamda OSKİ tarafından Gölköy ilçesine, 54 bin 249 metre içme suyu, 7 bin 469 metre kanalizasyon, 4 adet içme suyu deposu, 5 adet su alma yapısı ve 7 adet gölet çalışması tamamlanarak hizmete sunuldu.