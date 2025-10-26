Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Uluslararası Kocaeli Fuar Merkezi’ndeki altyapı ve hafriyat çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütüyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi büyük bir vizyon örneği olarak, tamamlandığında Marmara Bölgesi’ndeki fuarcılık faaliyetlerini yeniden şekillendirecek Uluslararası Kocaeli Fuar Merkezi Projesi’ni hayata geçiriyor. Cengiz Topel Havalimanı’nın hemen yanındaki 320 dönümlük alanda yapılacak olan yeni Fuar Merkezi’nde çalışmalar başladı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, inşaat yapım ihalesi öncesinde alandaki hafriyat ve altyapı işlerini hummalı bir şekilde yürütüyor. 25 gündür alanda olan ekipler, hava şartlarının elvermesi halinde 40 gün içinde tüm tefsiye çalışmalarını tamamlamayı planlıyor.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN İNCELEME YAPTI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Hayri Baraçlı, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Murat Yılmaz ile birlikte hafriyat çalışmalarının yürütüldüğü alandaydı. Büyükşehir ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, büyük kültürel etkinliklerin gerçekleştirileceği ve çok amaçlı tasarlanmış bir fuar merkezini Kocaeli’ye kazandıracakları için mutlu olduklarını dile getirdi.

KOCAELİ’NİN ÖNÜNÜ AÇTIK

Projenin sadece fuar alanı olarak görülmemesini isteyen, aslında yeni bir yaşam alanı inşa ettiklerini vurgulayan Başkan Büyükakın, “Burada fuarlar, kongreler yapılacak. Ve bununla beraber, aslında yeni bir şehir tasarımı ortaya çıkmış olacak. Şöyle ki, daha önce alınmış kararları bazen yeniden gözden geçirmek zorunda kalabiliyoruz. Şehirlerin önünü açmak istiyorsanız, şehirlerin yeni bir yönde ilerlemesini istiyorsanız, geçmiş dönemlerin ihtiyaçlarını karşılayacak fonksiyonların yerine, yeni fırsatlar sağlayacak fonksiyonlar yüklemeniz gerekir.

ESKİSİ, ŞEHİRDE SIKIŞMIŞTI

Eski şehir merkezinde sıkışmış olan ve daha büyük, daha yeni ihtiyaçları karşılamaya yeterli olmayan alanları şehrin dışında ve yeni ihtiyaçları karşılayacak yapılarla buluşturmanız gerekir. Bir yandan hava ulaşımının diğer yandan şehirler arası ulaşımın ortak noktasında buluşabilecek bir alan gerekiyordu. Önceki fuar alanı, geleneksel şehir merkezinde sıkışmış bir alandı. Onu dışarıya taşımak, bir anlamda etkinlikler döneminde oluşacak trafiği de şehrin dışına taşımak anlamına gelecekti” dedi.

HEDEF 2026’DAKİ KİTAP FUARI

Uluslararası Kocaeli Fuar Merkezi hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Büyükakın şu bilgileri verdi: “İlk etapta, 3 tane holü olan ve her biri 10 bin metrekare büyüklüğünde bir alan inşa edilecek. Ön tarafındaki yapı ise kongre merkezi, konferans salonları ve giriş hollerinden oluşacak. Burada aşamalı bir inşaat süreci izlenecek. Önce iki holün tamamlanması ve iklim şartları elverişli olursa, bunların 2026’daki Kitap Fuarı’na yetiştirilmesi planlanıyor. Daha sonraki süreçte de diğer holün(3.) ilavesi ve diğer yapıların eklenmesi işleri yapılacak. Uzun vadede Fuar Merkezi toplam 6 hole çıkacak ve üzerindeki yapıların tamamı ilerleyecek. Onlarla birlikte otelin ve merkezin ticari ve parklanma ihtiyaçlarını karşılayacak diğer yapılar da bu alana ilave edilmiş olacak.

5 MİLYAR LİRALIK BİR PROJE

Şu anda alanda arkadaşlarımız tesviye çalışmalarını yürütüyor. Yaklaşık 25 gündür burada çalışmalar devam ediyor. Aşağı yukarı 40 günlük bir iş daha var. Böylece bu işe ilave bir ihale bedeli ödenmemiş olacak. Kendi kaynaklarımızla yapabileceğimiz her şeyi öncelikli olarak yapmayı planlıyoruz. Sonrasında da 3 hol ve öndeki yapının bir kısmı için ihaleye çıkılacak. Bu, yaklaşık olarak 5 milyar tutarında bir ihale olacak.

İNŞAAT HIZLICA YAPILACAK

İnşallah 1-1.5 yıl gibi bir zaman diliminde 2 holü tamamlamayı, diğer 1 yıllık sürede de 3. holü ve önündeki kongre merkezi ile konferans salonlarını tamamlamayı planlıyoruz. Şimdiden hummalı bir çalışma başladı. Arkadaşlarımız burada yaklaşık 40 gün daha çalışacak, alandaki tesviyeyi bitirmiş olacaklar. Bu arada da ihale hazırlıkları tamamlanacak. İhale günü alınacak. Ve inşallah ihaleye çıkılarak hızlı bir şekilde inşaata başlanacak.”

YERİ RASTGELE SEÇİLMİŞ DEĞİL

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Uluslararası Kocaeli Fuar Merkezi’nin yerini belirlerken birçok noktaya dikkat ettiklerini vurgulayarak şunları söyledi: “Bu proje tüm yönleriyle birlikte düşünüldü. Fuar merkezi tasarlanırken buradaki yapıların yüksekliği öyle dikkatli şekilde hazırlandı ki, sanayi fuarlarında sergilenecek büyük çaplı ürünler bile rahatlıkla sığabilecek. Öte yandan buranın bir yandan havalimanına yakın olması diğer taraftan metronun son varış noktası ve aslında bütün operasyonların yürütüleceği bakım noktasının buraya yapılacak olması önemli.

OTEL VE AVM DE YAPILACAK

Önümüzdeki süreçte bir otel ve outlet tarzı küçük çaplı bir alışveriş merkezinin de yapılması ile birlikte burası bambaşka bir fonksiyona bürünecek. Böylesine bir proje aslında büyük bir fuarcılık yaklaşımını içinde barındırıyor. Biz bunu hazırlarken kentimizdeki odalarla, ticaret erbabıyla, sanayicilerle görüşmeler gerçekleştirdik. Ülkedeki ve yurt dışındaki emsal fuarlarla kıyaslamalarını yaptık. Tasarımını yaparken de tüm ulaşım ağlarının ortak noktasında olmasına önem verdik.

TRAFİK SIKINTISI YAŞANMAYACAK

İzmit tarafından gelişte direkt giriş yapılan, çıkışta da firkete kavşaktan dönülen, giriş-çıkışlarının rahat olduğu bir alan olmasını sağlayacağız. Alanın çok geniş olması, büyük organizasyonların yapılması açısından da kolaylık sağlayacak. Fuar merkezinin yapılacağı Kartepe bir yanıyla turizm kenti. Ama buradaki fuarcılık faaliyetleri ile birlikte o turizm fonksiyonu da ciddi manada güçlenmiş olacak. Sonrasında buraya diğer otellerin de gelmesiyle birlikte yeni bir şekillenmenin olacağını tahmin ediyoruz.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK

Bu proje, aynı zamanda çevredeki kentlere de hizmet etsin. Burası gerçekten ulusal ve uluslar arası fuar merkezi olacak diye düşündük. Bir yere bir yaşam alanı geliyorsa orada kolaylıkları sağlayacak ticari fonksiyonların gelmesi de lazım ki, onları da burada tasarladık. Tamamlandığında gerçekten örnek projelerden bir tanesi ortaya çıkmış olacak. İnşallah örnek alarak, benzerlerini Türkiye’nin diğer illerinde de yaparlar.”