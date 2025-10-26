Bursa Yıldırım Belediyesi’nin ‘Beylikten Cihan Devletine’ teması ve Gürkan Uygun, İbrahim Sadri, İrfan Gürdal gibi sanatçıların katılımıyla gerçekleştirdiği 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu açılışına binlerce Bursalı katıldı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu’nu muhteşem bir törenle açtı.

Bursa’nın fethinin 700, yılına özel olarak ‘Beylikten Cihan Devletine’ temasıyla hazırlanan açılış programında ünlü sanatçılar Gürkan Uygun, İbrahim Sadri ve İrfan Gürdal Yıldırımlılarla buluştu. Barış Manço Kültür Merkezi’ndeki açılış programına, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra; AK Parti Bursa milletvekilleri Emel Gözükara Durmaz ve Osman Mesten, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti MKYK Üyesi Muhammet Ali Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Akkaya, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Bozdağ Film Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Özçelik, Kuruluş Orhan Dizisi oyuncuları, STK temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

YIL BOYUNCA YAŞATILACAK

2025-2026 Kültür Sanat Sezonu’nu Bursa’nın fethinin 700. yılına ithafen ‘Beylikten Cihan Devletine’ temasıyla açtıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıl boyunca hayata geçireceğimiz etkinlikler ile yaşatacağımız bu tema; bilginin ve iradenin merhametle yoğrulduğu bir medeniyetin yeniden hatırlanışıdır.

1326 yılında Orhan Gazi’nin bu topraklara kazandırdığı fetihle Bursa, bir beylikten bir devlete, bir şehirden bir medeniyetin kalbine dönüşmüştür. Kurulan medreseler, yükselen minareler, açılan hanlar, yapılan imaretler, şifahaneler. Hepsi birer yapıdan öte, bir kimlik inşasının parçalarıdır. Bursa o günden itibaren sadece bir başkent değil, devlet aklının, ilmin, sanatın ve hikmetin merkezi olmuştur” ifadelerini kullandı.

KÜLTÜR SANAT KENTİ YILDIRIM

Yıldırım Belediyesi olarak kültür sanat alanında önemli çalışmalar ortaya koyduklarını hatırlatan Başkan Oktay Yılmaz, “Kültür ve sanat bizim nazarımızda kimliğimizin taşıyıcısı, şehirlerimizin ruhudur. Bu anlayışla yıldırım belediyesi olarak tiyatrodan müziğe, sinemadan edebiyata, şehir seminerlerinden dijital sanatlara kadar geniş bir alanda çalışmalar yürütüyoruz. Adile Naşit Tiyatromuzda çocuklarımız her hafta sonu tiyatro ve atölye etkinlikleriyle kültürle büyürken, Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezimizde başlattığımız ‘Bursa Kültür Atlası’ programıyla şehrimizin hafızasını cadde cadde, sokak sokak yeniden keşfediyoruz. Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle kurduğumuz ‘Bursa Düşünce Okulu’ projemizde gençlerimiz; bilgi, düşünce, ahlak ve sanat alanlarında köklü bir zihinsel mirasla buluşuyor. İncirli Kültür Merkezi’nde düzenlediğimiz ‘Bursa Edebiyat Mahfili’ programlarımızla şehrimizin yazarlarını, şairlerini ve okurlarını bir araya getiriyoruz. Yapım çalışmalarına başladığımız Setbaşı Sanat Merkezi ise klasik sanatlarla dijital sanatları buluşturacak, genç sanatçılarımıza üretim ve ifade alanı kazandıracak yepyeni bir sanat durağı olarak Bursa’mızın kültür damarını güçlendirecek” dedi.

KURULUŞ VE KURTULUŞ

Tarihin ve kültürün ruhunu Yıldırım’da yaşatacaklarını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz; “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, bu topraklarda medeniyetimizin birikimini yeniden yorumlamak, onun insan, tabiat ve tarih tasavvurunu çağın ruhuna taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Cumhuriyet, bir milletin asırlık yürüyüşünü taçlandıran büyük bir irade beyanıdır. Bu irade, bin yıllık medeniyet tecrübemizin üzerine inşa edilmiş; özgürlüğü, adaleti ve insan onurunu esas almıştır. Biz de bugün, bu büyük mirasın emanetçileri olarak Cumhuriyetimizin 102’nci yılını kutlarken, geçmişimizin kudretiyle geleceğimizin umudunu birleştiriyoruz. Bursa’yı anlamak, bir devletin kuruluş felsefesini anlamaktır. Yıldırım’da kültür ve sanatı yaşatmak, bu felsefeyi çağın diliyle yeniden ifade etmektir. Bu anlayışla, ‘Beylikten Cihan Devletine’ uzanan yolculuğun ruhunu kültür ve sanatın bütün alanlarında yeniden üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YILMAZ’A TEŞEKKÜR

Programda yaptığı konuşmada, Osmanlı’nın beylikten cihana yürüyüşünün Bursa’dan başladığını vurgulayan AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, “Bu şehir medeniyetimizin vicdanı ve ruhudur. Bursa’da bu kimliğin izleri vardır. Bizler o büyük mirası temsil ediyoruz. Geçmişin mirasını geleceğe taşımak için kültür sanat çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kültürünü koruyan millet, geleceğini garantiye almış demektir. Bu anlamlı temayı hayata geçiren Başkan Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ise “Bursa tarım, sanayi, tekstil ve birçok alanda parlıyor. Bu şehrin mayası Türkistan’dır. Yıldırım Belediyesi de bu medeniyetin devamının temsilcisi olmak gayretiyle güzel programlarla karşımıza çıkıyor. Programı hazırlayan Başkan Oktay Yılmaz ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

BURSALILAR AKIN ETTİ

Programda ünlü sanatçı İbrahim Sadri şiirleriyle konuklara duygusal anlar yaşatırken, Gürkan Uygun ise Balaban Bey temalı tiyatral performansı ile büyük beğeni topladı. Kılıç kalkan ve mehteran gösterisinin ardından sahneye çıkan İrfan Gürdal ise seslendirdiği kahramanlık türküleriyle katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Açılış programında kurulan Osmanlı dönemi oba ve pazar platosu, Türk boyları damgaları sergisi, demirci ocağı ve Bursa’da kabri bulunan 6 padişahın silikon heykelleri sergisi ise vatandaşlardan büyük ilgi gördü.