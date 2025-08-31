Ordu Büyükşehir Belediyesi Fatsa’nın simgesi haline gelen Atatürk Parkı’nda sürdürdüğü yenileme çalışmalarına 2. Etap ile devam ediyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 36 dönümlük alanda yapılan çalışmaların 1. etabının ardından 2. etap olan sahil kısmında çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. Ekiplerin yoğun mesai harcadığı parkta, 1 adet mescit, 1 adet şadırvan, yeşil alan sulama sistemleri, banklar, dekoratif aydınlatmalar, teraslar, pergolalar, kamelyalar, çöp kovaları, giriş takları ve bilgilendirme tabelaları yer alacak. Ayrıca parka 4 adet farklı konseptlere sahip çocuk oyun alanları kurulacak.

Çalışmalar kapsamında kent mobilyaları yenilenecek, sulama ve kanalizasyon işleri elden geçirilecek, sert zeminlerde iyileştirmeler yapılacak yeşillendirme, çiçeklendirme ve peyzaj çalışmaları da yapılacak. Yapılan çalışmalarının tamamlanmasının ardından Atatürk Parkı, Fatsa’nın sosyal hayatına canlılık katacak, ilçe halkının nefes alacağı bir buluşma noktası olarak hizmet vermeye devam edecek.