Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt ile buluşturulan Altınordu ilçesi Subaşı ve Bucak Mahallesi’nin kesiştiği nokta olan İbn-i Sina Caddesi’nde şimdi de kaldırımlar yenileniyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde alt ve üst yapı çalışmaları ile şehri geleceğe hazırlıyor. Çeşitli hizmetlerde rekor yatırımlara imza atan Büyükşehir Belediyesi il genelinde hayata geçirdiği kaldırım çalışmalarıyla da cadde ve sokakları modern görünüme kavuşturdu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bu kapsamda Altınordu ilçesinde çalışan ekipler, hastane ve okullara ulaşım sağlayan önemli güzergahlardan biri olan İbn-i Sina Caddesi’ni tepeden tırnağa değiştiriyor.

Alt yapısı tamamlanan ve asfalt ile buluşturulan güzergahta şimdi de kaldırım çalışmaları başlatıldı. Kaldırım inşasının tamamlanmasıyla birlikte cadde boyunca dekoratif aydınlatma çalışması da yapılarak güzergah modern bir görünüme kavuşacak.

İL GENELİNDE 288 BİN 449 METREKARE KALDIRIM

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri 6,5 yılı aşkın süredir il genelinde 288 bin 449 metrekare kaldırım çalışmasını hayata geçirdi.