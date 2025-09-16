Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin kırsal yol ağı en geniş ili olan Ordu’da ulaşım konforunu artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.ORDU (İGFA) - Bu kapsamda Altınordu ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışması başlatıldı. Geride kalan 6,5 yılda 238 kilometrelik yol ağını asfalt ve betonla buluşturan ekipler, bölge halkının uzun süredir beklediği hizmeti hayata geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede vatandaşların yol sorunlarını belirlenen program çerçevesinde tek tek çözüme kavuşturuyor. Altınordu’nun kırsal mahallelerinden Yıldızlı’da yürütülen sıcak asfalt çalışması, toplam 2,4 kilometrelik yolun 1400 metresinde tamamlandı. Yol, aynı zamanda Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası’na alternatif ulaşım imkânı sunarak bölgesel erişimi güçlendiriyor.

Yıldızlı Mahallesi Muhtarı Sedat Maden ve mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür etti. Muhtar Maden, “Alt yapısı daha önce yapılan yolumuzda tozdan dolayı büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Beklediğimiz hizmete sonunda kavuşuyoruz. Talebimize kayıtsız kalmayan Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun,” dedi.