Oktay Kaynarca hayranlarını kıramadı! Fotoğraf çekimi alışverişe ara verdirdi!
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. O sırada fotoğraf çektirmek isteyen hayranları uzun kuyruklar oluştururken, Kaynarca da onları kırmayarak tek tek fotoğraf...Devamı için tıklayınız
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