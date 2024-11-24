24 Kasım Öğretmenler Günü, yurt genelinde olduğu gibi Bursa'nın İnegöl ilçesinde de düzenlenen törenlerle kutlandı.BURSA (İGFA) - İnegöl’de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı, Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk töreniyle başladı.

Kaymakam Eren Arslan, Kaymakam Adayı Tuğçe Uzunyol ve Belediye Başkanı Alper Taban’ın da katıldığı törende, Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi öğrenciler ve Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin tarafından anıta bırakıldı. Anıttaki tören sonrası, öğretmenler günü kutlama programı Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan programla devam etti.

Salon öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar tarafından tamamen dolarken, 24 Kasım ve öğretmenlere gösterilen ilgi eğitim camiasını mutlu etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan öğretmenler günü programında Okul Müdürü Mahmut Alpir ile Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, günün anlam ve önemine dair konuşmalar yaptı. Daha sonra emekli öğretmenler adına İnegöl’ün emektar eğitimcilerinden Hüseyin Avni Okumuş kürsüye gelerek bir konuşma yaptı.

Video gösterileri ve müzik dinletilerinin sunulduğu programda, mesleğe yeni başlayan 126 öğretmenin yemin töreni de gerçekleştirildi.

Sahneye gelen öğretmenler, kalabalığın alkışları arasında yeminlerini etti. Şehit öğretmenler anısına yapılan gösteriler ve şiirlerle 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle program son buldu. Eğitim camiasının öğretmenler gününü tebrik eden protokol üyeleri, programı hazırlayan okulun idareci, öğretmen ve öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirerek töreni tamamladı.