Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 2024 yılının son saatlerini anlamlı bir ziyaretle geçirdi. İzmit Milli İrade Meydanı’nda hizmete giren ve 7/24 açık olan yeni nesil kütüphanede gençlerle bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) -
Öğrenciler yeni yıla kütüphanede 'merhaba' dedi
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