Mardin'de yılbaşında 6 bin güvenlik görevlisi ile 917 araç görev yapacak Mardin'de yılbaşında 6 bin güvenlik görevlisi ile 917 araç görev yapacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 2024 yılının son saatlerini anlamlı bir ziyaretle geçirdi. İzmit Milli İrade Meydanı’nda hizmete giren ve 7/24 açık olan yeni nesil kütüphanede gençlerle bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - 