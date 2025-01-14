Öğrencilerimiz, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Okulumuzun duyarlı öğrencileri, sokak hayvanlarına karşı olan sorumluluk bilincini artırmak amacıyla, organize ettikleri bir etkinlik ile sokak hayvanlarını beslediler.

Etkinlik kapsamında, öğrencilerimiz kendi aralarında topladıkları mamalarla sokak hayvanlarını doyururken, aynı zamanda hayvan sevgisi ve bakımının önemi hakkında farkındalık oluşturmayı amaçladılar.

Öğrencilerin bu duyarlı davranışı köy sakinleri tarafından büyük takdirle karşılandı. Etkinlik sırasında öğrenciler, hayvanların sadece beslenme değil, aynı zamanda sevgi ve ilgiye de ihtiyaçları olduğunu vurguladılar.