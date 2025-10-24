Orman Genel Müdürlüğü’nün sürdürülebilir ormancılık vizyonu kapsamında, Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde büyük bir adım attı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Orman kesim işçileri, kooperatif üyeleri, muhtarlar ve paydaş kurum temsilcilerinin katılımıyla uluslararası FSC sertifikasyon eğitimi düzenlendi.

Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitim programı, Bozüyük Orman İşletme Müdürü Engin Çakşır’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Çakşır, ormanların sadece bugünün değil, geleceğin de mirası olduğunu belirterek, sürdürülebilir orman yönetiminin geleceğe bırakılacak en büyük servet olduğunu kaydetti.

D:aha sonra Müdür Yardımcısı İbrahim Orhan, FSC sisteminin ormancılığa kazandırdığı yenilikleri anlattı. Orhan, bu sistem sayesinde orman kaynaklarının planlı, çevreye duyarlı ve sosyal sorumluluk ilkeleriyle yönetildiğini ifade etti. Eğitimlerde uzman ekipler tarafından katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı bilgiler aktarıldı. Sürdürülebilir kaynak kullanımı, çevre bilinci, iş güvenliği ve yasal sorumluluklar konularında farkındalık oluşturuldu.

Eğitimin sonunda konuşan Çakşır ve Orhan, Pazaryeri ormanlarının kısa süre içinde uluslararası sürdürülebilir orman yönetimi sertifikasına kavuşacağını belirterek, “Doğayı korumak görevimiz, geleceği güvence altına almak sorumluluğumuz” mesajını verdi.

Katılımcılardan tam not alan program, Pazaryeri’nin Türkiye’de örnek gösterilen sürdürülebilir orman yönetimi bölgelerinden biri haline gelmesi yolunda tarihi bir adım olarak nitelendirildi.