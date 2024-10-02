Muş’ta terör örgütü PKK’nın pençesinde bulunan evlatlarını kurtarmak isteyen aileler arasında bulunan Ayten Koçhan isimli annenin feryadı yürekleri dağladı. Bursa'da çalışan oğlu Ersin Koçhan'ın 9 yıl önce kandırılarak dağa kaçırıldığını anlatan anne, oğluna teslim olma çağrısında bulunarak, “Dön geri yavrum. Senin yolun yol değil oğul. Bu bizim davamız değil." diye seslendi.MUŞ (İGFA) - Muş’ta çocuklarını terör örgütü PKK’nın pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin nöbeti sürüyor. DEM Parti önünde evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan 46 aile arasında oğlu çalışmak için geldiği Bursa'da kandırılarak dağa kaçırılan anne Ayten Koçhan da bulunuyor.

EVLATLARI İÇİN NÖBETTELER

Parti binası önüne gelerek DEM Parti ve PKK’dan çocuklarını isteyen anneler, evlatlarına geri dönmeleri için çağrıda bulunarak; "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açtı.

"DÖN GERİ YAVRUM.YOLUN YOL DEĞİL"

Evlat nöbetindeki 46 aileden biri de Koçhan ailesi.... 9 yıl önce oğlunun Bursa’dan kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden Ayten Koçhan isimli anne oğlu Ersin Koçhan'ı geri istiyor.

Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Ayten Koçhan, “Dön geri yavrum. Senin yolun yol değil oğul. Bu bizim davamız değil. Gel devletine sığın. Bütün evlatlara sesleniyorum. Yeter analar babalar ağladı. Gelin teslim olun. Dağların başında, taşların içinde, mağaralarda devlet kurulmaz. Bir bayrağımız var. Gelin devletimize sığının. Bütün ailelere sesleniyorum. Hepimizin çocuğu gitmiş. Gelin bize destek olun. Gelin çocuklarınıza seslenin, belki dönerler. Gelsin teslim olsunlar. Yolları yol değil” diye feryat etti.