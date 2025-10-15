Türkiye basınının yaşayan efsanelerinden, Sabah Gazetesi köşe yazarı Yavuz Donat, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin (AİÇÜ) 2025–2026 akademik yılı açılış programı kapsamında Ağrı’ya geldi. Gazetecilik alanında yarım asrı aşan birikimiyle Türk basınının en saygın isimlerinden biri olan Donat’ın ziyareti, Ağrı’da büyük bir memnuniyetle karşılandı.AĞRI (İGFA) - Orta Doğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nihat Aydın, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Meslek büyüğümüz, usta kalem Yavuz Donat’ın ilimize teşrifi bizler için onur vericidir. Bu anlamlı günde değerli büyüğümüz İbrahim Çeçen Bey’e ve AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü’nde gerçekleşen görüşmede, Yavuz Donat ve beraberindekiler, üniversitenin bilimsel gelişimi, kentin kültürel potansiyeli ve bölgesel kalkınma süreçleri üzerine istişarelerde bulundu.

Donat’ın, kaleme aldığı köşe yazısında Ağrı’nın sosyo-kültürel yapısı ve akademik atılımını ele alması ise şehirde büyük yankı uyandırdı.

Kentin Türkiye gündemine taşınması, yerel medya camiasında da ayrı bir gurur kaynağı oldu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, bu anlamlı ziyaretiyle yalnızca bir akademik yıl açılışına değil, aynı zamanda basın, bilim ve kültürün kesişim noktasında önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.