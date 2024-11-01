Oyuncu Pelin Yoru'dan acı haber! 'Kızım Nerede?' dizisinin Jülide'siydi... Oyuncu Pelin Yoru'dan acı haber! 'Kızım Nerede?' dizisinin Jülide'siydi...
O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu Oğuz Berkay Fidan evlendi! İşte son hali...
2011 yılında yayınlanmaya başlayan 'O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu Oğuz Berkay Fidan, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Güçlü sesiyle o döneme damga vuran Fidan, son haliyle görenleri şaşırttı. Değişimiyle...Devamı için tıklayınız