O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu Oğuz Berkay Fidan evlendi! İşte son hali...
2011 yılında yayınlanmaya başlayan 'O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu Oğuz Berkay Fidan, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Güçlü sesiyle o döneme damga vuran Fidan, son haliyle görenleri şaşırttı. Değişimiyle...Devamı için tıklayınız
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