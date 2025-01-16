TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin, "Gazze'de sağlanan ateşkes, kalıcı barışın inşası için atılan adımların başlangıcı olmalıdır." ifadesini kullandı.ANKARA (İGFA)- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Filistin halkının haklı mücadelesi ve onurlu direnişinin, insanlık cephesinin sesi olmaya devam ettiğini belirten Kurtulmuş, "Gazze'de sağlanan ateşkes, kalıcı barışın inşası için atılan adımların başlangıcı olmalıdır. Filistin'in özgürlüğü ve haklarının teslimi, sadece bir halkın değil, insanlığın ortak değerlerine sahip çıkma mücadelesidir." dedi.

Numan Kurtulmuş, Orta Doğu'da barış ve istikrarın anahtarının, Filistin halkının özgürlüğü olduğuna işaret ederek, "Bu amaçla, Gazze'deki her olumlu gelişme, kalıcı barışa uzanan yolda çok önemli bir aşamadır. Bir kez daha saygıyla andığımız Filistin şehitlerinin aziz hatıraları hürmetine, mazlumların zaferinin mutlaka tecelli edeceğine yürekten inanıyoruz. Filistin halkının özgürce yaşayabileceği tam bağımsız bir devlete sahip olması, uluslararası toplumun tarihi bir sorumluluğudur. 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin tanınması, bölgede kalıcı huzurun ve adaletin tesisi için zorunludur. Türkiye olarak, millet ve devlet ortak bir duruşla, Filistin davasının yanında olmaya devam edeceğiz. Dualarımız, Filistin'deki kardeşlerimizledir, mücadelelerinin onurlu ve adil bir sonuca ulaşacağına inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.